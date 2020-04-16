Стало известно, как в разных ОТГ Запорожской области пройдут пасхальные мероприятия

Запорожский региональный офис Программы «U-LEAD с Европой» провел исследование, как в этом году в условиях карантина будут проводиться праздничные литургии и освящаться пасхальные корзины в объединенных территориальных общинах Запорожской области. Результаты публикуем ниже.
Смирновская ОТГ. В религиозных заведениях Бильмацького района богослужения проходят при наличии не более 10 человек в помещении с соблюдением масочного режима, проводят дезинфекцию. Праздничные Пасхальные богослужения будут проводиться, но в закрытых храмах с ограниченным количеством (до 10 человек). Массового освящения куличей и пасхальных корзин не будет.
Черниговская ОТГ. В этом году у храма пасхи освящать не будут. Но все желающие верующие смогут сделать это недалеко от своих домов. Добавляют график по каждой улице всех населенных пунктов общины с 3:00 до 10:00 с указанием протоиереев и иеромонахов. Жителям общины необходимо найти свою улицу в графике, подойти в определенное время ближе к проезжей части и ожидать священника, который будет освящать куличи с автомобильного прицепа. График опубликовали на Facebook-странице общины, в местных газетах, а также распространяют информации старосты на своих округах.
Новоуспеновская ОТГ Веселовского района. Изначально проведения освящения атрибутов Пасхи было запланировано на стадионе. Однако после обнаружения подозрительных случаев заболеванием COVID-19 решили проводить его подворно. В церкви будет происходить служба, но в присутствии не более двух человек - именно столько позволяет вместить помещение исходя из карантинных норм. Следить за порядком будут правоохранительные органы. В обществе, опираясь в опыт проведения Вербного воскресенья, надеются, что все пройдет спокойно.
Преображенская ОТГ. Традиционные пасхальные службы в храмах пройдут без верующих. Учитывая первый зафиксированный случай заболевания COVID-19 в центре общины, в Преображенке будет происходить освящение корзин вдоль центральных улиц села с 16:00 18 апреля. Но, отмечают в общине, из семьи должен выйти один человек в защитной маске, который обязана придерживаться санитарной дистанции в 2 метра. При этом принимать участие в освящении запрещено лицам, которые пересекли границу Украины и находятся на самоизоляции. Следить за этим должны представители совета и правоохранительных органов.
Великобелозерская ОТГ надеется на ответственность жителей. Храмы будут открыты во время праздничной литургии, однако посещение их будет возможным с соблюдением карантинных норм.
Приморская ОТГ. Городские храмы не будут закрыты, но они обращаются к жителям позаботиться о своем здоровье и остаться дома. Чтобы каждый мог быть причастным к празднованию, организуют онлайн-трансляции праздничной литургии в ночь против 19 апреля с 23:00 до 4:00 на Facebook-страницах Свято-Никольского Собора и Храма Святой Троицы г. Приморск, а также на сайте горсовета.
Новобогдановская ОТГ. В общине провели встречу с пятью религиозными конфессиями. Кроме православной церкви, карантинный период все прекратили службы. По подсчетам, в церковь на Пасху придут до 70 человек. Однако освящение будет проходить на улице, для чего по соблюдению требований к расстоянию верующие под наблюдением общественности будут стоять вдоль дороги.
Михайловская ОТГ Михайловского района. Провели встречу с представителями церквей разных конфессий, договорились о сокращении служб. На Пасху у церквей будет дежурить полиция, которая будет следить за соблюдением карантинных требований. Председатель общины Александр Ракша обратился к жителям, чтобы те воздержались от массовых посещений кладбищ во время поминальных дней и ограничили пребывание там возложением цветов.