Запорожцам грозят штрафы за посещение кладбищ в поминальные дни

РепортерUA 16 Апр 2020 - 17:52

В Запорожье решили ограничить посещение кладбищ в дни Пасхи и Поминальные дни. Ведь из-за появления и распространения в этом году опасного коронавируса любые межличностные контакты могут нести угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщили в Запорожском горсовете, нарушителям грозит наказание.

Напомним, Постановлением Кабинета Министров № 255, начиная с 6 апреля, усилены карантинные мероприятия. В частности запрещено перемещение группой в составе более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей), а также пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты.

- Коммунальные кладбища подпадают именно под эту категорию, поэтому будут закрыты. Въезд автомобилей тоже будет запрещен, не будут работать и ритуальные службы. Поэтому просьба еще раз ко всем: придерживаться этих карантинных правил и оставаться дома, - рассказал советник городского головы Валерий Эделев.

Проведывание могил родных рекомендуется перенести на послекарантинный период. Похорон указанные ограничения не касаются, они будут осуществляться с соблюдением карантинных требований.

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