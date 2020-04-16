Запорожцам грозят штрафы за посещение кладбищ в поминальные дни

В Запорожье решили ограничить посещение кладбищ в дни Пасхи и Поминальные дни. Ведь из-за появления и распространения в этом году опасного коронавируса любые межличностные контакты могут нести угрозу жизни и здоровью людей.
Как сообщили в Запорожском горсовете, нарушителям грозит наказание.
Напомним, Постановлением Кабинета Министров № 255, начиная с 6 апреля, усилены карантинные мероприятия. В частности запрещено перемещение группой в составе более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей), а также пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты.
- Коммунальные кладбища подпадают именно под эту категорию, поэтому будут закрыты. Въезд автомобилей тоже будет запрещен, не будут работать и ритуальные службы. Поэтому просьба еще раз ко всем: придерживаться этих карантинных правил и оставаться дома, - рассказал советник городского головы Валерий Эделев.
Проведывание могил родных рекомендуется перенести на послекарантинный период. Похорон указанные ограничения не касаются, они будут осуществляться с соблюдением карантинных требований.