Дым окутал Запорожье: в ГСЧС не обнаружили очагов задымления

Начиная с 10:00 17.04.2020 года в оперативно-координационный центр ГУ ДСНС Украины в Запорожской области по линиям «101» и «112» начали поступать сообщения о задымлении атмосферного воздуха в различных районах г. Запорожья и Запорожского района.
Для проведения разведки и обнаружения очагов задымления от ГУ ГСЧС (в разных направлениях) привлекались 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Спасатели провели мониторинг и очагов задымления не обнаружили.
Информация о задымлении была предоставлена в лабораторный центр для проведения замеров воздуха.
В настоящее время на территории Запорожской области чрезвычайных ситуаций (событий), которые бы могли привести к задымленности атмосферного воздуха такого масштаба не зарегистрировано.
В ведомстве отметили, что подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области в настоящее время находятся в местах дислокации и готовы к действиям по назначению.
Радиационный фон в Запорожье составляет 0,10 мкЗв/ч, что является в рамках нормы.