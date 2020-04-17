В лабораторном центре не связывают задымление в Запорожье с пожарами в зоне ЧАЭС

В Запорожском лабораторном центре сообщили, что задымление в Запорожье не связано с пожарами в Чернобыле.
По состоянию на 11-30 час зафиксировано более 150 обращений от контакт-центра 15-80. Стремительно распространяется информация о возможном негативного влияния на радиационную обстановку в связи с горением лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Первые результаты исследований атмосферного воздуха, проведенных в период 10:58 - 11:50 часов по адресу г. Запорожье, ул. Казака Бабуры, район домов 18, 20, свидетельствуют о превышении в 2,9 раз предельно допустимой концентрации содержания сероуглерода в атмосферном воздухе населенных мест. Зафиксировано также:
- концентрация пыли РМ2,5 - 146 мкг/м3 (рекомендуемая ВОЗ безопасная среднесуточная концентрация пыли РМ2,5 - 25,0 мкг / м3);
- концентрация пыли РМ10 - 170 мкг/м3 (рекомендуемая ВОЗ безопасная среднесуточная концентрация пыли РМ10 - 50,0 мкг / м3).
Результаты ежедневного радиационно-гигиенического мониторинга гамма-фона территории в контрольной точке по адресу г. Запорожье, ул. Рекордная, 27 (газон) 17.04.2020 составляют 0,12 мкЗв/ч, что не превышает показатели многолетних наблюдений в данной точке. Доза облучения от пребывания на улице при таких уровнях гамма-фона не превысит 1 мЗв / год и не создает опасности для населения области.
«Горение лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области», – отметили в лабораторном центре.