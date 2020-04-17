На «Запорожстали» опровергли информацию о взрыве доменной печи

Сегодня в соцсетях начали распространять ролик, на котором якобы произошел взрыв на одном из предприятий города. В комментариях к посту, пользователи предположили, что, судя по форме рабочих, взрыв произошел на предприятии «Запорожсталь». В пресс-службе завода сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
В доменном цехе в штатном режиме работают две доменные печи - № 3 и № 4. На данный момент на плановый ремонт остановлена доменная печь № 2, идут ремонтные работы, уборка накопившихся шлаков. В эти дни также окончен капительный ремонт доменной печи № 5, сейчас ведутся работы по выводу металлургического агрегата на его плановые параметры.
Предприятие работает в штатном режиме.
Отметим, что видео появилось в паблике its_zp.