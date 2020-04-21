В Украине официально подтверждено более 6 тыс. случаев коронавируса

РепортерUA 21 Апр 2020 - 09:40

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.  За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

 Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

 Винницкая область - 338 случаев;
 Волынская область - 174 случая;
 Днепропетровская область - 122 случая;
 Донецкая область - 16 случаев;
 Житомирская область - 270 случаев;
 Закарпатская область - 205 случаев;
 Запорожская область - 137 случаев;
 Ивано-Франковская область - 556 случаев;
 Кировоградская область - 247 случаев;
 м. Киев - 892 случая;
 Киевская область - 356 случаев;
 Львовская область - 256 случаев;
 Луганская область - 25 случаев;
 Николаевская область - 41 случай;
 Одесская область - 146 случаев;
 Полтавская область - 101 случай;
 Ровенская область - 341 случай;
 Сумская область - 84 случая;
 Тернопольская область - 435 случаев;
 Харьковская область - 77 случаев;
 Херсонская область - 70 случаев;
 Хмельницкая область - 49 случаев;
 Черновицкая область - 988 случаев;
 Черкасская область - 186 случаев;
 Черниговская область - 13 случаев.

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