В Запорожье задержали сутенершу и прикрыли два борделя. Фото. Видео

В Запорожье разоблачили сутенершку и два борделя, которые работали под видом массажных салонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Запорожские области получили информацию о том, что на территории города Запорожье неустановленные лица создали и поддерживают деятельность двух борделей по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение под видом массажных салонов, а также занимаются вовлечением женщин в занятие проституцией.
«Оперативники установили, что к совершению преступления причастна 28-летняя девушка. Она организовала функционирования борделей по улице Победы и бульвара Шевченко в городе Запорожье, размещала объявления об их работе, выплачивала зарплату проституткам и контролировала рабочий график. Также было установлено, что в борделях «работали» женщины в возрасте от 25 до 30 лет. За предоставление сексуальных услуг они получали от 900 до 1800 гривен», - рассказали в полиции.
Полицейские выявили факт выплаты сутенершей 1200 грн одной из женщин. В тот же день оперативники совместно со следователями с привлечением спецназа «КОРД» провели санкционированные обыски по местам функционирования борделей. В результате были изъяты денежные средства, рабочие записи и мобильные телефоны. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленницы в совершении преступления и избрания ей меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по составлению протоколов по ст.181¹ (занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно проституток.