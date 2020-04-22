Украинские банки стали сокращать и закрывать кредитные лимиты по картам. Люди жалуются на действия финансистов, ведь многие рассчитывали на кредитную поддержку в период карантина, передает Страна.ua.
«Мы ограничили лимиты только тем клиентам, кто не пользовался ими на протяжении продолжительного времени (например, 6 месяцев). Или же тем, у кого была длительная просроченная задолженность. Остальным оставили в силе», - рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.
В других банках делали подобные вещи или больше:
• сокращали размер действующих кредитных лимитов;
• аннулировали кредитный лимит полностью;
• отказывали в возобновлении ранее предоставленного, но приостановленного, лимита;
• устанавливали ограничения на снятие наличных с кредиток;
• ограничивали суммы безналичных покупок в интернете или магазинах за счет кредитных лимитов в разных суммах (в зависимости от кредитной истории человека).
Это признавали во многих финучреждениях. И даже в крупнейшем в стране по количеству кредиток - Приватбанке. Правда, не уточнили, сколько именно кредитных лимитов сократили или аннулировали, а дали оценку по общей сумме лимитов (совокупно по всем картам).
«За период с начала карантина, общая сумма лимитов на кредитных картах Приватбанка снизилась на 3%. Мы более консервативно подходим к установлению и мониторингу кредитных лимитов», - прокомментировала член правления по вопросам управления рисками Приватбанка Лариса Чернышова.
В других банках рассказали не только о закрытии лимитов, но и об ограничении операций в рамках кредитных лимитов. Но заверили, что не сильно этим навредили людям.
«Мы закрыли лимиты клиентам, которые не пользовались кредитными средствами более года. Для 40% портфеля установлены те или иные ограничения на снятие наличных средств и на безналичные операции. Введенные ограничения в большинстве случаев находятся выше реальных потребностей клиентов в плане утилизации лимитов», - заверил начальник управления риск-менеджмента Forward Bank Константин Яковенко.
Суммы, которыми ограничивались операции по кредиткам, финансисты не уточняли. Но говорили, что запреты и ограничения действовали не только в отношении физлиц. Но и в отношении физлиц-предпринимателей и юрлиц.
За последние несколько недель банки получили от проблемных заемщиков большое количество заявок на получение кредитных каникул и на реструктуризации займов. Потому старались не выдавать новых кредитов, которые в период карантина могут стать невозвратами. При этом, финансисты продолжали повторять, что самые проверенные из проверенных заемщиков по-прежнему могут рассчитывать на их кредитную поддержку.
«Клиенты, которые активно пользовались кредитными лимитами, имеют значительные объемы безналичных транзакций, систематические поступления на счета, открытые в банке, и не допускали нарушений условий договоров, относятся к самой надежной категории клиентов», - заявила Лариса Чернышова.
Ожидается, что сокращение кредитных лимитов и аннулирование уже открытых линий будет продолжаться на протяжении всего коронавирусного карантина, который собираются продлевать. Или даже дольше. В период восстановления экономики - по мере выравнивания финансового состояния населения и бизнеса. Банки сделают все, чтобы свести к минимуму свои текущие или потенциальные (в будущем) убытки.
Очень многое будет зависеть от результатов борьбы Украины с коронавирусом. Но даже, когда страна победит COVID-19, все сразу кредитки не включат.