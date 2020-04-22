В Украине презентовали цифровой паспорт

РепортерUA 22 Апр 2020 - 16:38

В среду, 22 апреля, в мобильном приложении «Дія» стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Об этом во время онлайн-презентации цифровых документов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

«В начале февраля презентовали «Дія» с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии «Государство в смартфоне», прошло лишь два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, теперь доступны в приложении», - заявил он

Президент отметил, что за первые дни после появления мобильного приложения «Дія», его пользователями стали 1 миллион украинцев. Сейчас приложение «Дія» на свои телефоны установили 2,3 млн украинцев.

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