В Украине презентовали цифровой паспорт

В среду, 22 апреля, в мобильном приложении «Дія» стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Об этом во время онлайн-презентации цифровых документов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.
По словам главы государства, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.
«В начале февраля презентовали «Дія» с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии «Государство в смартфоне», прошло лишь два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, теперь доступны в приложении», - заявил он
Президент отметил, что за первые дни после появления мобильного приложения «Дія», его пользователями стали 1 миллион украинцев. Сейчас приложение «Дія» на свои телефоны установили 2,3 млн украинцев.