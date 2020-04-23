В Африке могут умереть почти 800 тысяч человек от малярии пока идет борьба с пандемией

РепортерUA 23 Апр 2020 - 21:15

В ВОЗ опасаются увеличения вдвое жертв малярии в Африке из-за последствий пандемиии. Эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что смертность в 2020 году может достигнуть 769 тысяч человек. Борьбе с малярией будет мешать пандемия коронавируса, на которой будут сконцентрированы усилия медиков. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В сообщении организации, выдержки из которого приводят европейские СМИ, отмечается, что эта цифра может стать реальностью в случае развития событий по наиболее неблагоприятному сценарию. Согласно такому варианту, врачи в африканских странах до того, как наступит наиболее жесткая фаза распространения COVID-19, вообще не успеют распределить противомоскитные сетки, а доступ населения к необходимым медикаментам снизится на 75%.

В связи с этим в ВОЗ призывают власти африканских стран немедленно начать распределение медикаментов и противомоскитных сеток, так как затем на континенте, как ожидается, начнется резкий рост числа заражений коронавирусом, и в таких условиях у медиков уже просто не хватит сил одновременно бороться и с COVID-19, и с малярией.

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