Коронавирус за сутки выявлен у 477 украинцев

В Украине за последние сутки 97 человек вылечились от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в пятницу, 24 апреля.
Всего с начала пандемии выздоровел 601 украинец. При этом число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 7647. За сутки их число выросло на 477. В то время как вчера был зафиксирован рекорд – 578 человек.
С начала пандемии скончались 193 пациента с коронавирусом. За сутки умерли шесть человек. Ранее два дня подряд сообщалось о 13 жертвах.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 370 случаев;
- Волынская область - 203;
- Днепропетровская область - 195;
- Донецкая область - 24;
- Житомирская область - 309;
- Закарпатская область - 260;
- Запорожская область - 163;
- Ивано-Франковская область - 684;
- Кировоградская область - 283;
- Киев - 1122;
- Киевская область - 505;
- Львовская область - 298;
- Луганская область - 27;
- Николаевская область - 103;
- Одесская область - 169;
- Полтавская область - 161;
- Ровенская область - 437;
- Сумская область - 90;
- Тернопольская область - 532;
- Харьковская область - 118;
- Херсонская область - 77;
- Хмельницкая область - 65;
- Черновицкая область - 1199;
- Черкасская область - 234;
- Черниговская область - 19.