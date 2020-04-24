Коронавирус за сутки выявлен у 477 украинцев

РепортерUA 24 Апр 2020 - 11:30

В Украине за последние сутки 97 человек вылечились от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава в пятницу, 24 апреля.

Всего с начала пандемии выздоровел 601 украинец. При этом число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 7647. За сутки их число выросло на 477. В то время как вчера был зафиксирован рекорд – 578 человек.

С начала пандемии скончались 193 пациента с коронавирусом. За сутки умерли шесть человек. Ранее два дня подряд сообщалось о 13 жертвах.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 370 случаев;
  • Волынская область - 203;
  • Днепропетровская область - 195;
  • Донецкая область - 24;
  • Житомирская область - 309;
  • Закарпатская область - 260;
  • Запорожская область - 163;
  • Ивано-Франковская область - 684;
  • Кировоградская область - 283;
  • Киев - 1122;
  • Киевская область - 505;
  • Львовская область - 298;
  • Луганская область - 27;
  • Николаевская область - 103;
  • Одесская область - 169;
  • Полтавская область - 161;
  • Ровенская область - 437;
  • Сумская область - 90;
  • Тернопольская область - 532;
  • Харьковская область - 118;
  • Херсонская область - 77;
  • Хмельницкая область - 65;
  • Черновицкая область - 1199;
  • Черкасская область - 234;
  • Черниговская область - 19.
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