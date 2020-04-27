В Запорожье задержали полковника полиции, который за взятки выдавал разрешения на оружие. Фото

РепортерUA 27 Апр 2020 - 18:09

В Запорожье СБУ разоблачила на взятке начальника управления превентивной деятельности Нацполиции области.

Сообщается, что полковник полиции наладил схему вымогательства за предоставление разрешений на охотничье гладкоствольное, нарезное оружие и на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия. «Такса» полицейского составляла 6 тыс. гривен за предоставление одного разрешения.

Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.

Полковник, в частности, требовал от местного жителя 30 тыс. гривен за предоставление разрешений на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия. Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте во время получения второй части взятки в сумме 24 тыс. гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

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