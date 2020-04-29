В Запорожье разработали программу выхода из кризиса: что она предусматривает

В Запорожье разработали программу выхода из коронакризиса. Об этом на своей официальной странице в Фейсбуке сообщил мэр Владимир Буряк.
Профильным департаментам уже поручили подготовить соответствующие проекты решения на рассмотрение сессии Запорожского городского совета.
Предлагается:
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Первую группу плательщиков единого налога-физических лиц на три месяца освободить от уплаты единого налога
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На третий квартал 2020 года освободить от налогообложения объекты нежилой недвижимости общей площадью менее 300 кв.м.
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Совместно с банковскими учреждениями разработать программу компенсации процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. На выполнение программы, начиная со второго полугодия 2020 года, в городском бюджете зарезервировать сумму 2 млн грн.