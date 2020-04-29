В Украине с 1 мая возобновится работа рынков: решение Кабмина

Украинские продовольственные рынки снова откроются после простоя. Их работа, с некоторыми ограничениями, возобновится с 1 мая.
Соответствующее решение на очередном заседании утвердил Кабинет министров в среду, 29 апреля.
Согласно распоряжению правительства, работа рынков разрешается только при условии соблюдения санитарных норм продавцами и посетителями. Все находящиеся на территории торговых площадей должны иметь индивидуальные средства защиты от коронавирусной инфекции.
Напомним, что во время карантина рынки уже открывали. В первый раз это произошло 31 марта. Но через две недели рыночная торговля снова оказалась под запретом.