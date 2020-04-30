Завтра в Запорожье заработают два коммунальных рынка: Центральный и Крытый. Фото

Уже завтра в Запорожье возобновят работу два коммунальных рынка - Центральный и Крытый, но при условии строгого соблюдения санитарных норм. Об этом сообщили в Запорождском городском совете.
Напомним, с 1 мая Правительство разрешило возобновить торговлю на продовольственных и аграрных рынках, которые включены во всеукраинский реестр, но при условии соблюдения целого ряда строгих ограничений и санитарных требований, выдвинутых Министерством здравоохранения Украины и главным государственным санитарным врачом.
Среди основных в том числе - пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, соблюдение расстояния между покупателями не менее, 1,5 м во избежание очередей, а также обеспечение персонала и покупателей средствами дезинфекции и индивидуальной защиты.
- Мы с директором КП «Запорожрынок», руководителем профильного департамента определили, что сегодня два коммунальных рынка - Крытый и Центральный - соответствуют предъявляемым требованиям и готовы начать работу в полном объеме. Это может подтвердить и руководитель городского управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области. Все остальные коммунальные рынки - а их всего 8 - планируется вводить в эксплуатацию постепенно, по мере их готовности. Ответственность за это ложится на плечи дирекции этих рынков и КП «Запорожрынок», – отметил советник городского головы Валерий Эделев.
Чтобы предприниматели тех коммунальных рынков, которые еще не заработали, не понесли убытки, им будут отведены рабочие места для осуществления предпринимательской деятельности на Крытом и Центральном.
Как рассказал директор Крытого рынка Александр Змиевский, уже завтра в 6 утра ворота откроют и начнут запускать торговцев с продукцией на продажу, около 9-ти часов ожидают прихода посетителей. Из расчета площади пропускать на территорию будут 30-50 человек.
- Каждые 3 часа все дверные ручки и проходы будут обрабатываться специальными дезинфицирующими растворами. После окончания работы рынка будет осуществляться плановая уборка всей территории. Мы также доработали вопрос нанесения контрольных полос. За тем, чтобы люди не скапливались у прилавков, дополнительно будут следить сотрудники администрации рынка и сами предприниматели, - добавил Александр Змиевский.
Что же касается частных рынков в городе Запорожье, они также могут возобновить работу при условии соблюдения уже упомянутых санитарных норм. Ответственность ложится на плечи руководства - директора и владельца. Контроль за соблюдением выдвинутых требований будет установлен Госпродпотребслужбой, дополнительный мониторинг - мобыльными группами, которые работают в каждом районе города.
- Завтра каждый руководитель частного рынка, оценив ситуацию, которая сложилась в городе, должен для себя решить – соответствует ли территория его рынка нормативам и требованиям. И дальше принимать решение об открытии, - отметил Валерий Эделев.