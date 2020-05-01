В Запорожской области подтвердились еще 17 случаев коронавируса

РепортерUA 01 мая 2020 - 10:13

По состоянию на 9:00 1 мая в Запорожской области подтвердились 260 случаев коронавируса, из которых 17 - только за последние сутки. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.

Всего в Запорожской области зафиксировано 504 подозрительных случая. За весь период выздоровели 71 человек, 5 заболевших скончались, на учете находятся 184 запорожца.

В Запорожье сейчас на лечении находятся 149 инфицированных (из них на стационарном лечении - 50, на самоизоляции - 99) и 4 подозрительных случая. Еще 27 человек выздоровели и один - умер.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...