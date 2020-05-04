В Запорожье обнаружили два подпольных цеха по производству алкоголя. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 04 мая 2020 - 11:00

В Запорожье сотрудники СБУ обнарудили два подпольных цеха по изготовлению некачественного спирта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По предварительным данным следствия, группа жителей Мелитополя и Запорожья, наладила незаконное изготовление спирта. В подпольных цехах, расположенных на территории собственных домохозяйств и арендованных складах, установили оборудование, которое обеспечивало полный цикл изготовления суррогата.

Часть готовой продукции сбывали подпольным производителям алкогольной продукции по всей Украине. Из оставшихся сами изготавливали фальсифицированные алкогольные напитки и реализовывали в сети розничной торговли области.

По оперативной информации, ежемесячно цех производил до 30 тонн алкосурогата. Во время обысков на подпольных производствах обнаружили более 28 тыс. литров спирта, ароматические добавки и оборудование для изготовления некачественного алкоголя.

Стоимость изъятого фальсификата составляет более 3 миллионов гривен. Сейчас продолжаются мероприятия по изъятию контрафактной продукции из сетей розничной торговли.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении.

 

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