Печерский райсуд заочно арестовал Януковича на два месяца

РепортерUA 04 мая 2020 - 19:59

Печерский районный суд Киева избрал Виктору Януковичу меру пресечения в виде ареста на два месяца по делу об узурпации власти. Решение огласила судья Олеся Батрин, передает Левый берег.

Заседание транслировалось на Youtube-канале «Судебной власти», но во время оглашения решения пропал звук трансляции.

Ходатайство прокуратуры -удовлетворили. Эту информацию подтвердил LB.ua адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Напомним, в 2010 году решением Конституционного Суда была введена Конституция в редакции 1996 года, предоставившая президенту больше полномочий.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Янукович оправдан по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

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