На запорожском рынке напали на журналистов: в полиции открыли уголовное производство. Видео

РепортерUA 08 мая 2020 - 08:59

В Запорожье на рынке «Бахчисарай» в Хортицком районе неизвестный мужчина мешал операторам проводить видеосъемку. Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство. 

Вчера, 7 мая, в интернете появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.

Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина мешал представителям СМИ проводить видеосъемку. По словам журналистов, мужчина пытался снять с них маски и повредить технику. В целях защиты они применили газовый баллончик. 

В пресс-службе Нацполиции области сообщили, что по данному факту следственным Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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