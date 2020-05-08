На запорожском рынке напали на журналистов: в полиции открыли уголовное производство. Видео

В Запорожье на рынке «Бахчисарай» в Хортицком районе неизвестный мужчина мешал операторам проводить видеосъемку. Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство.
Вчера, 7 мая, в интернете появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.
Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина мешал представителям СМИ проводить видеосъемку. По словам журналистов, мужчина пытался снять с них маски и повредить технику. В целях защиты они применили газовый баллончик.
В пресс-службе Нацполиции области сообщили, что по данному факту следственным Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.