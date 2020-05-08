Появились фото квартиры, в которой разорвался газовый баллон

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области опубликовала фотографии с места происшествия в многоэтажном доме по ул. Синенко.
Как сообщал РепортерUA ранее, в квартире на шестом этаже произошло частичное разрушение дверей и окон балкона в результате разрыва баллона с газовой смесью. Как выяснили работники аварийно-диспетчерской службы (АДС) АО «Запорожгаз», в результате нагрева духовой камеры газовой плиты произошел разрыв баллона со сжиженным газом «Vita» 500 г, который мужчина хранил дома под плитой.