В Запорожье губернатора просят разрешить проведение богослужений под открытым небом

В Запорожье руководители христианских религиозных объединений обратились к главе Запорожской ОГА с просьбой разрешить проведение богослужений.
«Учитывая это, и предложения Председателя Правительства по проведению карантина по адаптивной модели, мы - представители Духовного Совета Христианских Церквей Запорожской области, также призываем вас позволить свершения Богослужений под открытым небом без ограничения количества верующих, и в помещениях, учитывая указанные противоэпидемические нормы, а именно: соблюдение расстояния, наличие масок и дезинфицирующих средств <...> Обращаем Ваше внимание на нашу обеспокоенность по поводу того, что не на одном из этапов, когда предполагается существенное отмены ограничений в общественной жизни, ничего не говорится о функционировании Церкви.
Считаем, что религиозные мероприятия, которые проводят Церкви, является важной необходимостью для обеспечения духовного здоровья населения, как и физические, о которых беспокоятся спортивные учреждения и заведения питания. Учитывая вышесказанное, просим Вас обеспечить право верующих «беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность» (Статья 35 Конституции Украины) и позволить свершения Богослужений на территориях религиозных общин, при условии соблюдения санитарных норм», – говорится в обращении.
После обсуждения и доработки 12 мая Обращение было подписано.