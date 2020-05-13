Без домашних животных и со справкой: в Кирилловке подготовили предложения по поводу курортного сезона

Владельцы баз отдыха Кирилловки обратились к поселковому голове и главе Запорожской ОГА. Они обеспокоены судьбой курортного сезона и предлагают органам власти рассмотреть предложения по его организации и проведению.
В открытом письме владельцы баз отдыха Кирилловки для нормального и безопасного проведения курортного сезона предлагают взять на себя ряд обязательств по обеспечению охраны здоровья и безопасности гостей и персонала на своих базах отдыха. Среди них профилактические мероприятия, мероприятия по дезинфекции, по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний и тому подобное.
В частности, предлагают:
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Функционирование оздоровительного заведения только при условии получения соответствующего разрешения от органов местного самоуправления;
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Обучение и осведомленность персонала и посетителей:
- для персонала проведение гигиенического обучения с целью предупреждения инфекционных заболеваний;
- для отдыхающих - наличие памятков, брошюр и другой литературы по профилактике коронавирусной инфекции.
- Профилактические мероприятия:
- при заезде отдыхающие должны иметь справку от семейного врача, при предварительном бронировании - заполненную справку-сообщение об отсутствии контакта с больным коронавирусной инфекции и о том, что не отдыхали или не выезжали за пределы страны в течение 14 суток (приложение №1);
- проведение термометрии отдыхающих при заезде и ежедневной термометрии;
- наличие достаточного количества медицинских масок и перчаток;
- наличие комнаты-изолятора;
- внедрение в работу баз отдыха обязательной гигиены рук отдыхающих и персонала;
- наличие антисептических средств для дезинфекции рук;
- обеспечить отсутствие скопления отдыхающих и разграничения перемещения отдыхающих;
- с привлечением сотрудников полиции запретить стихийную торговлю продуктами питания;
- обеспечение отдыхающих качественной питьевой водой;
- проведение контроля безопасности воды моря;
- запрет отдыхающим брать с собой на отдых домашних животных.