Без домашних животных и со справкой: в Кирилловке подготовили предложения по поводу курортного сезона

РепортерUA 13 мая 2020 - 13:27

Владельцы баз отдыха Кирилловки обратились к поселковому голове и главе Запорожской ОГА. Они обеспокоены судьбой курортного сезона и предлагают органам власти рассмотреть предложения по его организации и проведению.

В открытом письме владельцы баз отдыха Кирилловки для нормального и безопасного проведения курортного сезона предлагают взять на себя ряд обязательств по обеспечению охраны здоровья и безопасности гостей и персонала на своих базах отдыха. Среди них профилактические мероприятия, мероприятия по дезинфекции, по контролю и предотвращению распространения инфекционных заболеваний и тому подобное.

Владельцы баз отдыха подчеркивают, что в условиях ограничения поездках граждане нашей страны будут ориентированы на внутренний туристической рынок Украины, а поэтому подготовку мест отдыха уже нужно проводить сейчас. Также они отмечают, что срыв курортного сезона в результате суровых карантинных запретов создаст большую социальную напряженность и приведет к недополучению налогов в бюджеты всех уровней.
 
Под открытым письмом поставили подписи 29 владельцев кирилловских баз отдыха. Однако авторы письма уверены, что их обращение поддерживают гораздо больше коллег, которые, к сожалению сейчас не могут его подписать из-за отсутствия в Кирилловке.

В частности, предлагают:

  • Функционирование оздоровительного заведения только при условии получения соответствующего разрешения от органов местного самоуправления;

  • Обучение и осведомленность персонала и посетителей:

- для персонала проведение гигиенического обучения с целью предупреждения инфекционных заболеваний;

- для отдыхающих - наличие памятков, брошюр и другой литературы по профилактике коронавирусной инфекции.

  • Профилактические мероприятия:

- при заезде отдыхающие должны иметь справку от семейного врача, при предварительном бронировании - заполненную справку-сообщение об отсутствии контакта с больным коронавирусной инфекции и о том, что не отдыхали или не выезжали за пределы страны в течение 14 суток (приложение №1);

- проведение термометрии отдыхающих при заезде и ежедневной термометрии;

- наличие достаточного количества медицинских масок и перчаток;

- наличие комнаты-изолятора;

- внедрение в работу баз отдыха обязательной гигиены рук отдыхающих и персонала;

- наличие антисептических средств для дезинфекции рук;

- обеспечить отсутствие скопления отдыхающих и разграничения перемещения отдыхающих;

- с привлечением сотрудников полиции запретить стихийную торговлю продуктами питания;

- обеспечение отдыхающих качественной питьевой водой;

- проведение контроля безопасности воды моря;

- запрет отдыхающим брать с собой на отдых домашних животных.

public://uploads/photos/podpis1.jpg
public://uploads/photos/podpis2.jpg
public://uploads/photos/screenshot_6_166.png
public://uploads/photos/screenshot_7_120.png

public://uploads/photos/screenshot_8_129.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Чем вы занимаетесь во время карантина?
Loading...