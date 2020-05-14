Саакашвили набирает команду реформаторов через конкурс в Facebook

РепортерUA 14 мая 2020 - 16:31

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили набирает команду реформаторов через конкурс в Facebook. Анкету Саакашвили опубликовал на своей странице в четверг, 14 мая.

Заполнить анкету можно до 23:00 18 мая, так как уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Обязательными требованиями к кандидатам указаны:

  • владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

  • опыт работы по специальности от 5-ти лет;

  • наличие рекомендации с предыдущего места работы;

  • запись короткого видео в этой форме.

В свою очередь в комитете предлагают: интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста.

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