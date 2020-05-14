Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили набирает команду реформаторов через конкурс в Facebook. Анкету Саакашвили опубликовал на своей странице в четверг, 14 мая.
Заполнить анкету можно до 23:00 18 мая, так как уже с 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.
Обязательными требованиями к кандидатам указаны:
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владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;
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опыт работы по специальности от 5-ти лет;
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наличие рекомендации с предыдущего места работы;
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запись короткого видео в этой форме.
В свою очередь в комитете предлагают: интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста.