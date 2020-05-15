«Каждые роды - это индивидуальная история»: интервью с запорожской доулой. Фото

Беременность и роды – самые ценные моменты жизни каждой женщины. Всегда хочется сохранить только приятные моменты в своей памяти, однако у природы свои планы и зачастую роды оставляют в памяти женщины негативные отпечатки. Не редко когда из-за страха, женщинам трудно решиться не только на первого, но и на второго ребенка. Но сегодня это можно изменить, воспользовавшись услугами доулы. Мало, кто знает об этой профессии, она пришла к нам из-за рубежа. Но в Запорожье уже практикуют подобного рода сопровождение в родах. РепортерUA поговорил с Юлией Стрельченко о том, зачем вообще нужна доула и почему ее не могут заменить медицинские работники.
Юлия Стрельченко – перинатальный психолог. Работает в роддоме № 4 г. Запорожья, основатель центра «ЗаРождение», автор курса по работе с психологическим бесплодием «Хочу быть мамой», инструктор по подготовке к родам и сертифицированная доула.
Юлия, расскажите, кто такая доула и почему решили освоить эту специальность?
– Доула - это помощница в родах, это поддержка женщины в момент рождения малыша. Мне очень нравится выражение - «Мама для мамы». Доула не акушерка, она не принимает роды. Доула не принимает роды дома, это специалист, который находится с женщиной и поддерживает ее от схваток до рождения в роддоме.
Когда была беременна вторым малышом, занялась изучением перинатальной психологией, образовались клубы для беременных «9 Сказочных месяцев». Мы собирались с мамами один раз в неделю, разговаривали на тему беременности, родов. Это была психологическая поддержка, на то время у меня было психологическое образование. После родов я продолжила развиваться в этой области обучилась на перинатального психолога, появился центр «Этомама». После я прошла обучение на доулу.
Сейчас я работаю в роддоме № 4 и женской консультации перинатальным психологом. Являюсь также частным предпринимателем, сопровождаю и подготавливаю женщин к родам.
Сколько родов на вашем счету? Зачастую все они проходит легко и были естественными?
– Я не веду статистику родов. Каждые роды – это индивидуальная история, неповторимая и прекрасная по-своему. Я очень люблю роды, люблю помогать женщине в этот момент, быть рядом. Не бывает плохих родов. Это не экзамен, это путь который проходит женщина и ее ребенок.
Доула присутствует в родах с момента поступления в роддом и до появления малыша на свет?
– Доула знакомиться с женщиной еще до момента схваток, очень важно, чтобы женщина понимала что ей будет комфортно с выбранной доулой. С началом схваток доула приезжает к женщине домой, помогает настроиться на роды, находится рядышком с ней. Вместе едут в больницу и далее находится и в момент рождения малыша. Помогает и поддерживает.
Каждая история родов отличается, очень важно в родах идти за женщиной, за ее потребностями. Для кого-то важно, чтобы ее обнимали, говорили о том, что она молодец, верили в нее и поддерживали. Есть женщины, с которыми в родах мы много шутим, общаемся, а есть, где не хочется произносить ни слова, просто быть рядом, иногда держать за руку, иногда делать массаж, молча обняться и «гудеть» или дышать, проходя схватку за схваткой.
Рядом с женщиной в родах всегда была женщина. Важно, чтобы женщина могла максимально расслабиться, чувствовала свое тело, не боялась, а проживала рождение телом.
Как давно за помощью доулы начали обращаться в Запорожье? Сколько доул в нашем городе?
– В Запорожье я знаю четыре доулы, может быть больше. Очень важно, чтобы женщина, называющая себя доулой, прошла обучение, получила сертификацию, понимала границы профессии. Одним из кодексов звучит «не навреди». Как в психологии, так и в работе доулые, важно не внести свое «правильно» в роды. Я сопровождаю роды с 2016 года.
На каком сроке беременности лучше всего познакомиться с доулой и договориться о помощи?
– Все обращаются на разном сроке, есть женщины которые пишут еще на самых маленьких сроках, только узнав, что они беременны, но чаще конечно уже ближе к родам.
Сколько стоят услуги доул и кто в основном обращается: молодые девушки или уже более взрослые?
– По возрасту не могу сказать. Есть очень молодые мамы, но очень много и тех, кто во второй, и в третий раз идут в роды. Чаще всего это бывает связанно с первыми не очень хорошими воспоминаниями о родах и поэтому женщины обращаются за поддержкой.
По стоимости у каждого специалиста – это разная оплата. Любой труд должен быть оплачен, каждый специалист очень много вкладывает в свое обучение. Мы постоянно обучаемся и конечно это не так просто, как кажется на первый взгляд. Роды – это длительный процесс, который может длиться и более суток. Мы находимся рядом с женщиной, конечно поддержка начинается еще и до родов. В телефонном режиме мы все время на связи, ты не можешь никуда уезжать если у женщины роды. Этот процесс загадать невозможно. Малыш сам выбирает день и время своего рождения.
Как вы относитесь к партнерским родам? Кого, по вашему мнению, лучше брать в роды из родных?
– Как инструктор по подготовке к родам я готовлю пары, если женщина выбирает в партнеры родственника. Но я за то, чтобы это был муж. Но очень важно, чтоб муж был подготовленный, чтоб понимал чем может помочь, что такое роды и был той поддержкой, которую ждет от него женщина.
Доула не заменяет мужа, есть женщины, которым комфортнее в родах быть с женщиной. У меня много историй когда я рядышком с мамой, так как папа находится за границей или в командировке. Если роды в 4-м роддоме я могу быть с женщиной и вместе с мужем, так как я там работаю. Женщине это очень комфортно, иногда помощь и поддержка нужна мужу.
Как ведут себя мужчины в партнерских родах?
– Мужчины, которые прошли курсы, ведут себя очень осознанно, понимают важность помощи и поддержки. В моей практике не было историй, где папа падает в обморок.
После родов ваша роль в жизни женщины и ребенка заканчивается или вы продолжаете общение и консультировать? В случае послеродовой депрессии может ли роженица снова обратиться к вам за помощью?
– После родов я продолжаю быть на постоянной связи с женщиной столько, сколько ей нужно, по любым вопросам. По послеродовому состоянию, они могут приходить ко мне в женскую консультацию, независимо рожали мы вместе или нет, как перинатальный психолог, я работаю с этим.
Как вы считаете, каких знаний о родах не хватает будущим мамам? И как их успеть получить?
– Наша «проблема» в том, что мы ищем знания. Женщины сейчас очень много читают, наполняют себя всевозможной информацией, забывая о том, что роды – физиологический процесс, в родах не работает логика и знания в голове. Женщины перестают чувствовать себя, свое тело и свои потребности. Готовясь к родам, важно понимать физиологию родов, но важно и научиться чувствовать себя и доверять своим ощущениям и не бояться идти за ними.
Как главврачи родильных домов относятся к доулам?
– Доктор видит работу доулы, видит как ведет себя рожающая женщина, видит как она дышит, как идет процесс родов. Каждый понимает, что это командная работа, каждый отвечает за свою работу. Доктор за здоровое рождение малыша, а доула за эмоциональное состояние женщины в родах. В моей практике, всегда хорошо.
Вы выезжаете во все роддома?
– Да, я сопровождая роды во всех роддомах. Женщина может выбрать в партнеры того с кем ей комфортно: мужа, подругу, маму, доулу.
Как карантин появлиял на возможность проведения партнерских родов и сопровождения доулы?
– В условиях карантина партнерские роды запрещены. Я могу сопровождать в роддоме № 4, так как являюсь работников данного медучреждения. В других роддомах поддержка идет в телефонном режиме.
Как будущей маме, которая сильно боится боли в родах, преодолеть этот страх? Может посоветуете литературу, которую стоит прочесть?
– Страх – это не понимание физиологии родам. Если мама понимает, что такое схватка, как ее продышать, ощущения становятся не такими сильными. Нет сжатия, нет напряжения и есть очень много помощи от гормонов, учавствующих в процессе родов. Почитать можно: Мишель Оден «Возрожденные роды», Мишель Оден «Научное познание любви», Лебойе «За рождение без насилия». Пройти курсы по подготовке к родам, настроиться на естественный процесс, подобрать себе музыку, которая поможет расслабиться в родах или наоборот что-то веселое, что поможет собраться и проживать схваточки перед потужным периодом. Хорошо, когда мама общается с ребенком в животике, ведь роды, это рождение малыша. Можно пропевать колыбельные, это очень хорошо и для ребенка и для мамы, включать музыку, плавно двигая бедрами, расслабляя низ животика. Есть в родах «Правило трех Р»: Ритм, Ритуал, Расслабление. Найти свой ритм, свое расслабление и в родах это очень хорошо помагает.
На каком сроке стоит пройти курсы для беременных и где?
– Сейчас очень большой выбор курсов по подготовке к родам, есть школы мам при каждой женской консультации, они безоплатные, есть частные курсы в центрах, каждый выбирает где ему комфортнее. На занятиях обычно дают список необходимых вещей в роддом. Из того, чего нет в списке порекомендую бутылочку «спортик», удобно пить в любом положении, теплые носочки, в родах или после родов, так как часто мерзнут ноги. Можно взять маленький домашний плед, он дает ощущения дома и комфорта, возьмите новую красивую ночнушку, ведь это день рождения малыша и женщине в родах важно чувствовать это.
Самое главное в работе доулы – это верить в женщину, верить в ее силы, верить в ее ребенка и быть той поддержкой, на которую можно опереться. Иногда, обнявшись проживать схватку за схваткой, вместе сходить в душ, в туалет, вместе проживать слезы и смех. Проживая каждую схватку, погружаться в ощущения, входить в родовой процесс, входить в состояние открытия себя, давая новую жизнь.
РепортерUA благодарит Юлию Стрельченко за интересную и познавательную беседу. Обратиться за помощью к доуле и за личной консультацией можной, перейдя по ссылке.