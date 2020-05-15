Биобоксы, риски и 500 тестов в сутки: как запорожский лабораторный центр работает во время пандемии. Фото

Наравне с медиками, которые взаимодействуют напрямую с зараженными коронавирусом, не меньшей опасности себя подвергают сотрудники лабораторий, где проходит исследование проб. Круглосуточная работа с десятками и сотнями образцов несет в себе не только большую ответственность, но и значительные риски. РепортерUA решил узнать, какие изменения произошли в работе Запорожского областного лабораторного центра с начала пандемии, а также подробнее изучить сам процесс исследования проб.
Журналисты встретились с заведующей отделения организации эпидемиологических исследований Мариной Евгеньевной Колеровой и заведующей лабораторией вирусологии Еленой Викторовной Зеленухиной.
Изменения в работе лаборатории: нагрузка, штат, финансирование
На вопрос о разного рода изменениях в работе с начала эпидемии представители лабораторного центра ответили однозначно.
- Психологически мы все готовы. Мы всегда готовы к каким-либо эпидосложнениям, - отметила Марина Колерова. - Сейчас это более серьезная коронавирусная эпидемия, с которой столкнулся мир. Так, периодически мы имеем то эпидосложнения, то вспышки гриппа. Это у нас каждый год. А что касается всего остального, безусловно, произошли значительные изменения. Появилась большая нагрузка у работников центра всех уровней и большая лабораторная нагрузка. Поступает очень много материала с тех пор, как появились тесты, бывает и по 500 образцов в сутки. Лаборатория давно работает круглосуточно. Сотрудники работают сверхурочно, ночами, вечерами. Отделения районного уровня занимаются своими задачами: и работа в очагах больных с коронавирусной инфекцией, и обработка в очагах, и проведение эпидемиологических расследований случаев. Понятно, что формат изменился. Но к этому мы всегда готовы, потому что у нас такая работа, – рассказала завотделением организации эпидисследований.
В Запорожье непосредственно исследованием образцов больных коронавирусом занимается вирусологическая лаборатория Запорожского областного лабораторного центра МОЗ. Ею заведует Елена Викторовна Зеленухина.
Она сообщила, что штат лаборатории был значительно расширен за счет других сотрудников, потому что объем исследований очень большой, и работники, которые были в наличии, не справлялись. Были привлечены, в первую очередь, сотрудники бактериологической лаборатории, сотрудники лаборатории особо опасных инфекций и другие. Кроме того, наблюдались и значительные изменения в техническом обеспечении.
- Благодаря поддержке руководства области и с их посыла приобретено оборудование, которое позволило нам увеличить объем выполняемых исследований. То оборудование, которое у нас находилось изначально, было приобретено в период пандемии 2009-2010 годов, когда был свиной грипп. Тогда наша пропускная способность была до 100 исследований в сутки. Сейчас приобретен новый амплификатор, современный, и самое главное, есть комплект оборудования для выделения нуклеиновых кислот, то есть бокс и все необходимое в боксе, что позволило нам в две линии проводить выделение нуклеиновых кислот. И вот сейчас, хоть мы в начале рассчитывали на 300, делаем до 500 исследований в сутки, - сообщила Елена Зеленухина.
Марина Колерова рассказала, что с начала пандемии в финансировании центра не произошло никаких изменений. И хоть вопрос об росте финансирования существует, но в то же время все потребности удовлетворяются в полном объеме, поскольку запросы, в первую очередь для обеспечения работы вирусологической лаборатории, направляются сразу в Киев. Кроме того, на саму лабораторию вирусологии из бюджета было выделено 1 млн грн.
- Реагенты в большей степени мы получали с помощью благотворителей, непосредственно реагенты для выделения нуклеиновых кислот и проведения исследований, - отметила Елена Викторовна. - Для закупки расходников, которых уходит очень много, к примеру, на одно исследуемое лицо идет где-то 10 наконечников, 4-5 пробирок, и это все одноразовое и потом выбрасывается, деньги выделяются из госбюджета. То есть мы производим закупку из этих целевых выделенных средств.
Риски для сотрудников и украинские тесты
Ежедневно вирусологическая лаборатория проводит до 500 исследований образцов. Заведующая лабораторией сообщила, что все начиналось с гораздо меньшего количества, до 100 образцов в день, после чего цифра начала расти. Отдельно отметим, что с ростом числа исследуемых образцов растет и риск для здоровья сотрудников.
- Риск в любом случае есть, - отметила Елена Викторовна. – Допустим, то, что касается лаборатории, все операции, связанные с контактом с инфекцией, то есть конкретно с пробой, и те операции, которые дают риски аэрозолей и так далее, мы проводим в боксе биологической безопасности второго класса защиты, который в принципе защищает оператора и защищает пробу уже от воздействия. Таких боксов у нас три на сегодня. Два используются непосредственно для проведения исследований ПЦР, а один бокс конкретно выделили для пробоподготовки. Это место, где сотрудник открывает пробу самого клинического материала, который дальше идет на выделение. Вся эта работа делается в боксе, а не на открытом столе. Безусловно, и средства индивидуальной защиты, и навыки работы, и понимание того, что все-таки это работа с инфекционным началом, - это все изначально у сотрудников есть. После окончания исследования все, что контактировало с инфекционным началом, проходит обеззараживание автоклавированием. Это обязательная процедура для любой микробиологической лаборатории, в том числе и вирусологии. Поэтому для нас пандемия – вопрос не новый. Мы переживали пандемию со свиным гриппом. Но надо сказать, что объем исследований в этот раз несопоставим.
В Запорожском областном лабораторном центре для проведения исследований используются тесты разного производства, о чем рассказала Елена Зеленухина. В частности, есть китайские, корейские и украинские. Последние на сегодня проходят верификацию.
- Я скажу так, пока эта работа продолжается, тем не менее у нас уже есть параллельные пробы. Больших отличий у тестов украинского производителя и других мы пока не видим. Но, тем не менее, нужно наработать определенное количество тестов, должна возникнуть статистика, чтобы потом можно было сделать выводы, касающиеся нашей лаборатории. Такая работа должна проводиться в каждой лаборатории, с учетом своих рук, оборудования и прочего, - отметила заведующая лаборатории.
Как пройти тест на коронавирус, если нет симптомов?
Из-за скорости распространения COVID-19 в мире у многих возникает желание пройти тест на коронавирус еще до возникновения симптомов. Но можно ли это сделать в Запорожье, и имеет ли это в принципе смысл? Как рассказала Марина Колерова, при желании обследоваться в первую очередь нужно обратиться к семейному врачу.
- Если у пациента будут какие-либо симптомы, похожие на коронавирус, то врач отберет материал и пришлет его на ПЦР. Если у него симптомов не будет, то это компетенция лечебно-профилактической службы, и я не могу однозначно сказать, возьмут у него материал или нет. Но дело в том, что вероятность того, что там будет получен позитивный результат, зависит от состояния больного. Если у него вообще нет никаких симптомов, то и ПЦР не даст стопроцентного результата, потому что ПЦР определяет вирус на фоне клинических проявлений. Быстрые тесты реагируют на антитела, которые определяются примерно после пятого дня болезни. Если человек знает точно, что контактировал с каким-то больным, что, допустим, у него есть 2-3 недели после этого контакта, то на всякий случай можно сделать тест, но нет смысла. Потому что вероятность того, что там что-то найдут, очень мала, - рассказала Марина Колерова.
- Хочу добавить, что все исследования в нашей лаборатории мы проводим бесплатно. Мы никаких денег за исследования не берем, потому что все реагенты куплены за бюджетные средства, - отметила Елена Зеленухина. - Поэтому в этом плане наша позиция следующая: все материалы, которые к нам приходят, должны приходить через врача, а не просто с улицы. Как специалист могу сказать, что хоть вирус новый, не совсем изученный, существует такое понятие как время репродукции вируса. Даже если вирус попал в организм человека, существует время, в течение которого он размножится, и тогда его можно будет обнаружить самыми чувствительными тестами. Это время репродукции для коронавирусной инфекции не быстрое, около 72 часов. Вирус – внутриклеточный паразит. Он попадает в какую-то отдельную клетку, которая его примет, скажем так. У здорового человека, даже если он проконтактировал, методом ПЦР без клинических симптомов на первом этапе вирус обнаружить не получится. Даже если в дальнейшем симптомы и проявятся. Чаще всего положительные результаты получают в начале заболевания, так называемом продромальном периоде, либо при первых клинических проявлениях, хоть у нас и есть большое количество исследований контактных лиц: медиков, сотрудников МВД, несмотря на то, что у них нет клинических проявлений. Потому что все-таки у них риски несколько другие, чем у среднестатистического человека, - отметила заведующая лабораторией вирусологии.
Отбор образцов проводится в поликлиниках, и при этом сотрудники лаборатории не задействованы. В том числе, без участия лаборатории проводится и транспортировка. Все пробы доставляются транспортом медучреждений, в сумках-холодильниках, с соблюдением необходимых требований биобезопасности.
- К работе с образцами привлечены восемь наших сотрудников и еще пять человек. С 18 мая штат лаборатории расширят до 16 человек. Рабочий день сотрудников длится по-разному. Четверо лаборантов у нас работают по суткам. За счет их мы обеспечиваем круглосуточный прием и работу в ночное время. Есть лаборанты, которые работают по скользящему графику, с восьми до восьми. Врачи и микробиологи лаборатории работают по-разному, до 12 часов в день. Время исследования образца зависит от того, один он или это серия образцов. Если взять отдельно один образец, отнести его в лабораторию, и с ним от начала до конца работать, то это займет от шести до восьми часов. Если образцов много, то они прорабатываются сотнями за сутки, - рассказала Елена Зеленухина.
Фото иллюстративное.
Вакцина от COVID-19 и прогноз на будущее
На вопрос о том, как повлияет появление вакцины от коронавируса на распространение болезни в мире, и сможет ли она избавить от нее население, сотрудники центра отметили, что механизм ее действия будет мало чем отличаться от вакцинирования от обычного гриппа.
- Вакцина не может быть панацеей в принципе. Как правило, вакцина направлена на то, чтобы человек не заболел тяжелой формой этой болезни, - заметила Марина Колерова. - Тем более, привитые у нас не умирают от болезни, от которой вакцинировались. По аналогии с противогриппозной вакциной, если кто и заболевает, то в легкой форме. Я думаю, такого же порядка будет и вакцина против коронавирусной инфекции. В любом случае, она процентов на 80 будет защищать, а остальные будут переносить в легкой форме. Дай Бог, чтобы эта вакцина была эффективна и доступна хотя бы для групп риска.
Прогноз о распространении опасного вируса в мире пока что сложно давать, это подтверждают и в центре. Но, исходя из текущей ситуации в стране, отмечают, что благодаря карантину заболеваемость удалось растянуть во времени и стабилизировать.
- Этого мы и пытались добиться карантином. На сегодня у нас стабильные цифры: есть небольшой рост, небольшое снижение. И по Украине мы это наблюдаем, и в области. Это положительный момент. То есть мы не отслеживаем всплеска, который был в той же Италии, и надеемся, что его не достигнем. Тем более, на фоне того, что мы стали постепенно выходить из карантина, на фоне того, что мы пережили праздники, мы не видим этого всплеска или изменений в худшую сторону. Поэтому в принципе динамика такова, что мы скорее всего будем придерживаться пяти этапов выхода из карантина, определенных правительством. Тем более летом, как правило, активность вируса снижается. Придет осень, придет новый сезон, наслоится грипп и ОРВИ, и тогда будем смотреть, - подытожила Марина Колерова.