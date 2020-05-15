На химзаводе в Италии произошел взрыв: на месте работают пожарные

РепортерUA 15 мая 2020 - 15:17

Сильный взрыв и пожар произошел в пятницу, 15 мая, на заводе химической компании 3V Sigma SpA в Венеции. Об этом сообщило издание La Repubblica.

На месте происшествия работают восемь пожарных команд, пытаясь потушить огонь. Предварительно сообщается о двух пострадавших, один из которых находится в очень тяжелом состоянии.

Взрыв произошел после десяти часов утра. По свидетельству очевидцев, огромный столб черного дыма видно за много миль. Медики предупреждают о возможном рассеивании ядовитых веществ в атмосфере.

Компания 3V Sigma является мировым лидером в производстве промежуточных компонентов для химической промышленности.

Профсоюзы заявили, что ранее уже выражали беспокойство относительно безопасности условий труда на заводе компании в Венеции, по этому поводу там проходила забастовка.

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