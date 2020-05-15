В Запорожье мужчина напал на пожилую пару: есть пострадавшие. Видео

Еще 30 апреля в 14:45 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение о том, что на улице Воронежской в ходе конфликта местный житель 1978 года рождения разбил окно в автомобиле, за рулем которого находился мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили в полиции.
В то же время дочь пострадавших, Татьяна Лосева, в своем посте на Facebook рассказывает о совсем другой ситуации.
По ее словам, ее родителям удалось избежать столкновения с другим автомобилем, но второй водитель решил отомстить.
«Чтобы уйти от комфликта, папа свернул на заправку Укрнафта (на ул. Васыля Сергеенка напротив Воронежского рынка). Игорь Денисов быстро объехал заправку с другой стороны и в упор поджал авто родителей. Все произошло мгновенно, Игорь Денисов выбежал из своей машины, держа в руках направленный на родителей пистолет и крича «Я тебя убью старый ты п... Я тебя убью», его спутница пыталась его остановить, но безрезультатно ,он выстрелил в боковое окно водителя (родители попрощались с жизнью). Стекло рассыпалось, родители, нагнувшись, начали звать на помощь, но Игорь не останавливался и продалжал стрелять», - сообщает девушка.
Она отметила, что на автозаправке есть камеры, поэтому должны быть видеозаписи происшествия. Кроме того, правоохранители обнаружили в салоне семь пуль от газового пистолета.
В результате происшествия пострадал 64-летний мужчина. Его вместе с женой доставили в больницу, где ему наложили четыре шва. В полиции сообщают, что по факту происшествия ведется расследование.