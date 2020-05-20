После трехдневного спада в Украине возросло число заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 354 человек, а общее число инфицированных составляет 19 230 человек. Таким образом, в стране фиксируют спад числ новых случаев заражения. Такие данные приводит глава Минздрава Максим Степанов.
Как отметил министр, за минувшие сутки заразились 28 детей и 61 медработник. Были госпитализированы 112 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки умерли 16 человек, а всего 5955 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 766 случаев;
Волынская область - 676 случаев;
Днепропетровская область - 849 случаев;
Донецкая область - 133 случая;
Житомирская область - 583 случая;
Закарпатская область - 922 случая;
Запорожская область - 385 случаев;
Ивано-Франковская область - 1246 случаев;
Кировоградская область - 450 случаев;
г. Киев - 2410 случаев;
Киевская область - 1261 случай;
Львовская область - 1136 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 264 случая;
Одесская область - 792 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 1217 случаев;
Сумская область - 164 случая;
Тернопольская область - 1089 случаев;
Харьковская область - 836 случаев;
Херсонская область - 172 случая;
Хмельницкая область - 280 случаев;
Черновицкая область - 2796 случаев;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 115 случаев.