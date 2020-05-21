В Запорожье не работает интернет от оператора «Киевстар»

РепортерUA 21 мая 2020 - 10:07

Сегодня, 21 мая, в Запорожье пропала интернет-связь у пользователей оператора «Киевстар». Пользователи пожаловались на серьезные перебои со связью. У некоторых пользователей кроме домашнего интернета от данного оператора, пропал и мобильный.

Абоненты отмечают, что дозвониться в службу поддержки практически невозможно. Тем, кому удалось дозвониться в службу сообщили, что в городе произошел сбой в системе электросети.

На сайте «Киевстара» появились жалобы от пользователей из других регионов Украины. С такой проблемой столкнулись в Днепре, Житомире, Одессе, Кропивницком, Мелитополе, Киеве и других городах Украины. Технические неполадки возникли около часа назад.

Пользователи обеспокоены данной ситуацией еще и по причине проведения школьных конференций и контрольных в онлайн-режиме. Сейчас это стало невозможным. 

Официальный комментарий компании читайте позднее.

 

 

 

 

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