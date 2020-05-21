В Запорожье не работает интернет от оператора «Киевстар»

Сегодня, 21 мая, в Запорожье пропала интернет-связь у пользователей оператора «Киевстар». Пользователи пожаловались на серьезные перебои со связью. У некоторых пользователей кроме домашнего интернета от данного оператора, пропал и мобильный.
Абоненты отмечают, что дозвониться в службу поддержки практически невозможно. Тем, кому удалось дозвониться в службу сообщили, что в городе произошел сбой в системе электросети.
На сайте «Киевстара» появились жалобы от пользователей из других регионов Украины. С такой проблемой столкнулись в Днепре, Житомире, Одессе, Кропивницком, Мелитополе, Киеве и других городах Украины. Технические неполадки возникли около часа назад.
Пользователи обеспокоены данной ситуацией еще и по причине проведения школьных конференций и контрольных в онлайн-режиме. Сейчас это стало невозможным.
Официальный комментарий компании читайте позднее.