Степанов, Аваков и Немчинов отправились в Черновцы выяснять причину большого количества зараженных COVID-19

РепортерUA 21 мая 2020 - 10:18

В четверг, 21 мая, в Черновицкой области, где выявили 2 тыс. 842 из 19 тыс. 706 случаев коронавируса в Украине, с рабочим визитом побывают три министра - здравоохранения, внутренних дел и Кабинета министров. Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

«Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения», - сказал Максим Степанов. 

Глава Минздрава также заявил, что Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. Поэтому сам Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов хотят оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.

По словам Степанова, в регионе он оценит второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.

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