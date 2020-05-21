Степанов, Аваков и Немчинов отправились в Черновцы выяснять причину большого количества зараженных COVID-19

В четверг, 21 мая, в Черновицкой области, где выявили 2 тыс. 842 из 19 тыс. 706 случаев коронавируса в Украине, с рабочим визитом побывают три министра - здравоохранения, внутренних дел и Кабинета министров. Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
«Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения», - сказал Максим Степанов.
Глава Минздрава также заявил, что Черновицкая область – регион, который больше всего страдает от коронавируса. Поэтому сам Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов хотят оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.
По словам Степанова, в регионе он оценит второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.