В Индии растет число смертей вследствие циклона «Амфан»: известно о 82 жертвах

РепортерUA 21 мая 2020 - 14:28

Число смертей вследствие тропического циклона «Амфан», который обрушился на восточную Индию и Бангладеш, продолжает расти. Известно уже о более 80 жертвах стихии. Об этом сообщает Independent.

По информации местных чиновников, циклон унес жизни по меньшей мере 82 человек.

Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи отметила, что она «никогда раньше не видела такой катастрофы». Миллионы жителей были эвакуированы в преддверии шторма, который нанес огромный ущерб вдоль береговой линии, в регионе Сундарбан и в столице штата Калькутте.

Бенерджи также уточнила, что только в штате Западная Бенгалия насчитывается по меньшей мере 72 жертвы. В Бангладеше заявили о минимум 10 погибших. Сегодня утром сообщалось о 20 погибших во всем регионе.

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