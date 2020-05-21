В Индии растет число смертей вследствие циклона «Амфан»: известно о 82 жертвах

В случае возобновления авиасообщения отправитесь ли вы отдыхать за границу?

Обязательно, жду этого с нетерпением

16%

Нет, боюсь заразиться коронавирусом

16%

В этом году буду отдыхать на украинских курортах

20%

Еще не думал об этом

12%

Нет возможности в этом году

36%

Всего голосов: 25