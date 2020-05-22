В Запорожье заявили о затягивании сдачи нового терминала аэропорта в эксплуатацию

РепортерUA 22 мая 2020 - 13:17

В Запорожье прокомментировали ситуацию, возникшую вокруг введения в эксплуатацию построенного терминала Международного аэропорта «Запорожье». Строительство выполнили за счет средств запорожской громады, но из-за бюрократических формальностей титул строительства с апреля находится на подписи в облгосадминистрации, сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

В результате затягивается ввод объекта в эксплуатацию, хотя фактически он уже готов к открытию, а десятки тысяч пассажиров надеются им воспользоваться после восстановления авиационных перелетов.

Как отметил мэр Запорожья Владимир Буряк, новый терминал - «кость в горле для многих», его еще до открытия высоко оценили не только в Украине, но и за границей.

- С апреля на подпись в облгосадминистрации лежит титул строительства терминала Международного аэропорта «Запорожье». Это обычная бюрократическая формальность. Но! Прошло полтора месяца, а его не подписывают каждый раз через новые причины. Понятно, что все это делается для затягивания ввода терминала в эксплуатацию. Хотя аэропорт уже готов открыться. Но без формальных подписей руководства ОГА и ДАБИ это сделать невозможно, - написал мэр.

От также отметил, что к сессии готовит обращение к президенту, премьер-министру и ВРУ с просьбой вмешаться в ситуацию.

Напомним, что 17 января работники СБУ провели обыски на территории Международного аэропорта «Запорожье». Следственные действия касались дела, которое было открыто в 2015 году. Однако при обысках были изъяты все документы, относящиеся к строительству нового пассажирского терминала аэропорта, хотя они не имели отношения к упомянутому выше делу. В результате работы на терминале были заблокированы. Под угрозой оказалось своевременное начало его работы, запланированное на март 2020 года. 

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