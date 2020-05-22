В Пакистане упал пассажирский самолет: на борту находились до 100 человек

РепортерUA 22 мая 2020 - 14:41

В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, сообщают местные СМИ, передает УНН со ссылкой в частности на Geo News и Jagran.

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. По данным Geo TV, самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления.

О возможных жертвах пока ничего неизвестно. По предварительным данным, на борту находились 98 человек (по другим — 107 человек).

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

Судя по видео очевидцев из соцсетей, самолет упал вблизи жилого района.

На данный момент профильный ресурс Flightradar24 сообщил: «Мы наблюдаем информацию в СМИ о авиакатастрофе в Пакистане. Мы проверяем, загружаем всю доступную информацию с местных источников и напишем позже, когда будем иметь больше информации».

Сейчас посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о пребывании на борту граждан Украины. 

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