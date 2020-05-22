Сопровождение только до стоп-линии: как теперь будут работать детсады в Запорожье

В Запорожье анонсировали возобновление работы дошкольных учебных заведений с понедельника, 25 мая - в рамках второго этапа ослабления карантина. В областном центре свои двери откроют все 117 ДУЗ.
Как сообщили в Запорожском городском совете, для того, чтобы отвести ребенка в детский сад, не требуются никакие дополнительные документы от родителей. Предварительно работники дошкольных учреждений провели мониторинг и выяснили, для каких семей такая необходимость является насущной. Поэтому все, кто нуждается в местах в детском саду, будут ими обеспечены.
В учреждениях введен ряд санитарных правил. Например, контроль за состоянием здоровья детей будет более жестким, а утренний фильтр – более тщательным. Родители должны сопровождать ребенка до стоп-линии желтого цвета и далее передавать воспитателю. При входе медсестра будет проводить температурный скрининг. Тех, у кого показатели температуры тела выше отметки 37,2 °, или у кого есть признаки респираторных заболеваний, принимать не будут. Далее в течение дня температуру будут замерять каждые четыре часа и каждые два - проводить обработку и дезинфекцию в группах.
- Мы подготовили анкету для родителей - нас интересует не только состояние здоровья детей, но и членов их семей. Вы понимаете, что COVID-19 - это вирус и важна контактность. Подготовленные меры относительно пребывания детей в самих группах - сняты коврики, тканевые полотенца заменены на бумажные, имеются средства дезинфекции. Очень много работы проделано и изменения будут, но для детей все будет происходить в игровой форме. Это новая игра, но очень познавательная и, надеюсь, полезная, - рассказал директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.
Как отметила заведующая ДУ № 217, разсположенного по адресу ул. Бочарова, 14-б в Шевченковском районе, в заведении готовы принять воспитанников. В общем здесь действуют 11 групп, в которых занимаются 186 детей.
- Подготовка длилась согласно рекомендациям Минздрава. Убраны были не только коврики, но и игрушки (оставили только те, которые легко моются). Мы создали такие условия в каждой группе, чтобы между детьми во время приема пищи, дневного сна сохранялось расстояние в 1,5 м. Подготовили маски для работников дошкольного учреждения, провели дезинфекцию всех помещений. При содействии департамента образования были приобретены дезинфицирующие средства для обработки рук, - добавила Лариса Яценко.
В саду также продумали систему, по которой родители смогут заводить и забирать детей, чтобы группы не пересекались. Занятия в основном будут проводить на свежем воздухе. От массовых мероприятий в период карантина отказались.
Как отметил директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Станислав Романчук, сейчас все 117 ДУЗ города готовы к возобновлению работы.
- Я хочу сосредоточить внимание родителей наших воспитанников, напомнив им, что карантин никто еще не отменял - это только ослабление ограничительных мер. Поэтому если есть возможность, чтобы дети находились дома, для них так будет лучше. Но, понимая все финансовые обстоятельства, учитывая наши возможности, мы сосредоточили все усилия и будем готовы 25 мая принять детей в дошкольные учреждения, - отметил Станислав Романчук.