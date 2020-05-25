Авиакатастрофа в Пакистане: власти подтвердили информацию о выживших

РепортерUA 25 мая 2020 - 14:38

Власти Пакистана подтвердили информацию о двух выживших после крушения самолета «Пакистанских международных авиалиний» в городе Карачи. На данный момент известно о почти 100 жертв авиакатастрофы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным пакистанских властей, в местные медицинские учреждения после аварии самолета доставили 97 тел. Двое людей, которые находились на борту самолета Airbus A320, выжили.

«Последнее сообщение об авиакатастрофе: 66 человек были доставлены в медицинский центр последипломного образования имени Джинны, 31 тело было доставлено в гражданскую больницу Карачи», - заявили представители местных властей.

Отмечается, что всего на борту самолета находились 99 человек. Украинцев нет среди погибших пассажиров, о чем сообщил директор департамента Консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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