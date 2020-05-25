Стали известны подробности о пытках и изнасиловании девушки двумя полицейскими в Кагарлыке. Фото

Двух полицейских из города Кагарлык в Киевской области подозревают в изнасиловании 26-летней девушки. Их задержали сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции, сообщал РепортерUA ранее.
Версия полиции
По версии полиции, 22 мая врачи Кагарлыкской районной больницы сообщили в полицию о пациентке со следами побоев и сексуального насилия. Девушка - 1994 года рождения, то есть 25-26 лет.
Она рассказала врачам, что все это с ней сделали полицейские.
Департамент внутренней безопасности проверил информацию и подтвердил ее правдивость. Выяснилось, что накануне девушка была доставлена в отделение города Кагарлык в связи с делом о краже.
На основании этих данных сотрудники ВБ задержали двух полицейских и передали их дело в Госбюро расследований, которое открыло производство по 152-й статье - изнасилование.
Одновременно руководство Нацполиции уволило подозреваемых в преступлении правоохранителей, отстранило от руководства начальство кагарлыкской полиции, а также решило провести переаттестацию всех ее сотрудников.
Версия ГБР
Как сообщили в Госбюро расследований, задержанные - оперативник и начальник сектора в полиции Кагарлыка.
Преступление произошло в ночь с 23 на 24 мая. Оперуполномоченный начал пытать женщину, которая проходила свидетелем по делу о краже. Причем в установленном законом порядке ее не задерживали, а просто «доставили» в отделение.
Оперативник пытал женщину: надевал ей противогаз и душил, а также стрелял из табельного оружия у нее над головой. После этого несколько раз изнасиловал. Жертва все это время была в наручниках.
ГБР сообщило, что одновременно в участке находился мужчина, видимо связанный с женщиной. В его пытках принимал участие уже и завсектора.
«Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа», - описывает зверства ведомство.
Двум задержанным ГБР готовит подозрение по статьям 152, часть 1 (изнасилование), 127 (пытки) и 365, часть 2 (превышение служебных полномочий с применением насилия) УКУ.
Неофициальная версия
Согласно информации портала Страна, которые ссылаются на источник в аппарате киевской полиции, вечером в пятницу двое младших офицеров полиции Кагарлыка – сотрудник превенции и участковый - пришли к местной жительнице 26-летней Н. и заявили, что ей необходимо пройти с ними в горотдел, в связи с подозрением в совершении кражи.
«Девушка из социально-незащищенной и неблагополучной семьи, уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи», - пояснил источник Страны.
По словам полицейского, девушку отвезли в отделение. Закрыв кабинет на ключ, двое полицейских приступили к допросу, в ходе которого избили Н. и насиловали по очереди, причем каждый из них помогал коллеге удерживать руки жертвы.
Все это, со слов потерпевшей, происходило несколько часов подряд, причем ее мучители время от времени «отдыхали» - пили водку. Иногда пытались залить ей водку насильно в горло. В промежутках между изнасилованиями, снова избивали девушку и угрожали ей смертью, дескать отвезут в лес и закопают.
Также полицейские делали «слоника» и мужчине, которого привезли в качестве свидетеля. Ему перекрывали воздух через противогаз и били дубинкой по голове. А также грозили его изнасиловать.
«На самом деле к краже девушка не имела никакого отношения, полицейские просто пытались закрыть «глухарь» для галочки и повесить кражу на нее. После того как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия – царапинами и синяками на теле и половых органах - и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии. В понедельник сотрудники департамента внутренней безопасности полиции Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании и поместили их в следственный изолятор», - пояснил источник Страны.
Личности подозреваемых полицейских
Официально о личностях задержанных полицейских власти не сообщают. Издание Детектив-инфо со ссылкой на источники, близкие к следствию, информирует, что начальника сектора, который принимал участие в издевательствах, зовут Николай Кузив. Ему 35 лет.
В декларации Кузива указано, что у него есть жена и двое детей. Полицейский родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у него есть фото в военной форме и с армейским оружием.
О Кузиве упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию. Был начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.
Там его даже отмечали за примерную службу.
Второй участник издевательств, которого ГБР на данный момент называет единственным насильником, по информации издания, 29-летний оперативник Сергей Сулима.
Сведения о таком полицейском имеются на сайте е-деклараций. Он женат, детей нет.