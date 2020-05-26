Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 21,5 тыс. человек

РепортерUA 26 мая 2020 - 09:38

В Украине на 8:30 26 мая зафиксировано уже более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные из аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавируса в Украине правительственном сайте.

Так, в целом в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19. За сутки - 339 новых случаев, что больше, чем сутками ранее. Из 21 584 случаев COVID-19 1581 выявлено у детей, а 4183 - у медиков. 

С начала пандемии в Украине умерли 644 человека. Количество выздоровевших достигло 7 575 человек.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)

Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)

Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)

Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)

г. Киев - 2710 (393 выздоровели)

Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)

Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)

Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)

Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)

Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)

Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)

Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).

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