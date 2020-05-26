Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 21,5 тыс. человек

В Украине на 8:30 26 мая зафиксировано уже более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные из аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавируса в Украине правительственном сайте.
Так, в целом в Украине зафиксировали 21 584 случаев COVID-19. За сутки - 339 новых случаев, что больше, чем сутками ранее. Из 21 584 случаев COVID-19 1581 выявлено у детей, а 4183 - у медиков.
С начала пандемии в Украине умерли 644 человека. Количество выздоровевших достигло 7 575 человек.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)
Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)
Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)
Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)
Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)
Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)
г. Киев - 2710 (393 выздоровели)
Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)
Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)
Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)
Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)
Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)
Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)
Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)
Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)
Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)
Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)
Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)
Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)
Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)
Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели).