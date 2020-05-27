Онлайн-репортаж: в Запорожье началась 50-я сессия Запорожского горсовета

Сегодня, 27 мая, началась 50-я сессия Запорожского горсовета. На рассмотрение будут вынесены вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности города.
В частности планируется внести изменения в программу здравоохранения. Они предусматривают и перераспределение средств на выплату доплат медикам.
Ранее сообщалось, что из городского бюджета уже выплатили 1,1 миллиона гривен надбавок за март медикам, которые принимали участие в борьбе с коронавирусом. Ведь государственные средства в город так и не поступили.
11:00. Депутаты собраются в зале.
Участие в сессии ограничено: для СМИ, общественности и для горожан организована трансляция на телеканале Z.
11:13. Зарегистрировалось 49 депутатов.
11:15. Звучит гимн.
11:19. Глава горизбиркома Андрей Кондратенко сообщает о замещении депутата Сергея Балашова, который был избран от Укропа. Следующим в списке был Камейко. Но он отказался, так как у него есть другой мандат. Поэтому депутатом стал Тарадай Дмитрий Николаевич, 1980 г. рождения, который работает заместителем начальника цеха на заводе ферросплавов. .
Докладывает заведующий городским отделом Запорожского областного лабораторного центра Владимир Хомутов. По его словам, заболело 314 человек коронавирусом в Запорожье. 34 лечатся в стационаре из 152. 46% забоелвших мужчины, 54% - женщины. Более 70% заболели в результате контактов. 2/3 старшего возраста. Каждый пятый - медработник. Проведено 11,5 ьыс. ПЦР-тестов проведенов. 8100 - по Запорожью. Наиболее интенсивная заболеваемость с 20 по 26 апреля наблюдалась. И с 27 апреля по 3 мая.
По словам Хомутова, эпидемиологи и вирусологи обеспечены необходимыми средствами защиты. Он не исключает вторую волну заболевания. После того, как переболеет 60%, можно говорить о стабилизации ситуации.
Депутаты благодарят медиков за работу. Вячеслав Зайцев спрашивает, как во второй волне будут работать детские сады и школы.
11:42. Вячеслав Зайцев и Андрей Согорин вышли из депутатской группы ветеранов АТО.
11:44. Выступает Роман Иванченко оп поводу застройки лесополосы по пр. 40 лет Победы, 15. По его словам, лесополоса защищает жилой массив от пожаров, она примыкает к детской железной дороге. А застройка или вывоз грунта из этой лесополосы приводит к проседанию почвы, дороги. Также уничтожены сейчас деревья, площадка для выгула собак.
Жителям не предоставляются документы о застройке, вырубке деревьев, а только арендные документы. Отмечает, что Пески уже потеряли пляж: застроен гаражами, обнесен забором.
По словам мэра Владимира Буряка, на согласительном совете приняли решение обратиться в Госэкологию и в правоохранительные органы в связи с вырубкой деревьев. Кземельной комиссии горсовета также есть предложение рассмотреть этот вопрос, дать предложения по этому участку Гребного канала.
11:52. Приняли повестку дня за основу. Предложено исключить вопросы № 7, 32, 33, 34, 35, 36, 37.