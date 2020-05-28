На Космосе в Запорожье маршрутка влетела в столб: четверо пассажиров в больнице. Фото

РепортерUA 28 мая 2020 - 10:48

Сегодня в Запорожье маршртуное такси попало в ДТП. Авария произошла на ул. Космической (в районе остановки Южный рынок).

В результате аварии маршрутка влетела в столб. На месте происшествия работали две бригады медиков скорой помощи. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, водитель маршрутного такси не учел дорожной обстановки и выехал за пределы проезжей части, где врезался в столб.

Пассажиры 1998 г.р., 1970 г.р., 1962 г.р. и 1973 г.р., получили телесные повреждения и были госпитализированы. На месте работает следователь.
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