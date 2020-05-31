В Запорожье продолжает заливать многоэтажный дом: здание поставили в очередь на ремонт. Видео

РепортерUA, видео читателей 31 мая 2020 - 09:44

На Крепостной в Запорожье продолжает заливать третий подъезд жилого дома № 45. О ситуации РепортерUA сообщал ранее.

Напомним, что в течение трех лет местные жители страдали от каждого дождя, из-за которого подтапливался весь подъезд. Были написаны многочисленные заявки в управляющую компанию («Місто для людей»), но результата получить не удалось. 

После публикации материала о доме на РепортерUA, сотрудники управляющей компании прибыли на место еще два раза. Как сообщают жильцы, дом поставили в очередь на ремонт. Но у запорожцев вызывает беспокойство то, что если ливни в городе продолжаться, очереди они могут не дождаться. Кроме того, за эти несколько дней около пяти раз была вызвана аварийная служба, но проблема по-прежнему не устранена.

Жители дома отмечают, что со среды в подъезде находится в затопленном состоянии шахта лифта, сам лифт не работает. Ежедневно во время ливней вода доходит до первого этажа и, вероятно, может просочиться под фундамент. Запорожцы опасаются, что с неделей таких дождей весь дом может прийти в аварийное состояние.

РепортерUA продолжает следить за ситуацией и ожидает своевременной реакции на происшествие от ответственных служб.

Видео с того же дома за 30 мая:

 

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