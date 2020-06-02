В Запорожье запустили сити-бот «Назар». Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.
Отмечается, что с помощью данного канала жители Запорожья могут получать информацию о функционировании коммунальной инфраструктуры, вся информация будет поступать прямо на ваш смартфон.
В дальнейшем планируют расширить круг возможностей бота, чтобы через него можно было подавать заявки, в том числе и по поводу аварийных ситуаций. Со временем туда добавят адреса и телефоны учебных заведений, медицинских учреждений, туристических объектов и тому подобное.
Подключиться к сити-боту можно через Viber или Telegram. Для этого необходимо перейти по ссылке https://citybot.pro/citybot-nazar-zaporizhzhya и выбрать удобный для вас мессенджер, или воспользоваться QR-кодом на картинке.