Две женщины организовали публичный дом в Запорожье. Видео

В Запорожье пресекли деятельность публичного дома в одном из гостинично-банных комплексов города. Организаторы могут получить до семи лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 29 мая правоохранители провели обыск в одном из гостинично-банных комплексов в Александровском районе Запорожья. Полицейские выявили факт предоставления услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.
Кроме того, во время обыска были изъяты деньги, рабочие записи, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Организовали публичный дом по улице Школьной в городе Запорожье две местные жительницы 1965 и 1979 годов рождения. Они искали женщин в возрасте от 25 до 30 лет, которые предоставляли услуги сексуального характера. При проведении процессуальных действий был выявлен факт получения подозреваемыми денег за проведение времени с проституткой.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.