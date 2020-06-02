В Запорожье в частном детсаду погибла годовалая девочка: подробности происшествия. Видео

В Запорожье в частном детском саду, который обустроили в одной из квартир многоэтажки, умерла годовалая девочка. Об этом сообщает телеканал Алекс.
Известно, что Олесю, которой было чуть больше года, привели в этот «детский сад» впервые. Спустя час, как бабушка ушла, ей поступил звонок от няни, что ребенок не дышит.
Бабушка погибшей говорит, что девочка была здоровой. А вот владелица «детского сада» отмечала, что девочку привели к ней больной.
Родные ребенка предполагают, девочка могла захлебнуться. Внешних повреждений на теле девочки правоохранители не зафиксировали. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.
То, что частный детский сад в доме работает нелегально, предполагают и соседи, и родственники детей, которые там находились. Соседи говорят: не раз слышали, как дети в квартирном саду плакали. Но заведение, если его можно так назвать, функционировало здесь довольно длительное время.
Посидеть с ребенком с 9 до 16 стоило около 200 гривен. В тот день вместе с маленькой Олесей в квартире было более пяти детей. После трагедии родители их быстро забрали.
Легальность деятельности квартирного сада сейчас проверяют. Правоохранители начали уголовное производство по статье «умышленное убийство». За то, что оставила ребенка постороннему лицу, теперь может ответить и мать погибшей Олеси.