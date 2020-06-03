Итоги поездки Кулебы в Берлин: обсуждение деоккупации Крыма и мира на Донбассе

Во вторник, 2 июня, в Берлине в рамках рабочего визита состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Федерального министра иностранных дел Германии Гайко Маасом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Участие в переговорах приняли также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр обороны Украины Андрей Таран.
По информации МИД Украины, во время переговоров стороны уделили особое внимание совместным усилиям для достижения мира на Донбассе. Они договорились продолжить активные контакты в нормандской формате на уровне министров иностранных дел.
«Мы ищем решение для продвижения вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но Украина не пойдет на пересечение красных линий по безопасности, суверенитета и территориальной целостности. Благодарен немецким партнерам за понимание чувствительности этой ситуации. Готовимся к очередному разговору министров в нормандском формате», - заявил Дмитрий Кулеба по итогам встречи.
По словам Дмитрия Кулебы, на переговорах речь шла не только о Донбассе, но и о временно оккупированном полуострове Крым. Глава МИД обратился к немецкому коллеге с просьбой содействовать доступу Международного Комитета Красного Креста к украинцам, которых незаконно удерживают во временно оккупированном Крыму, а также политзаключенных, содержащихся на территории России.
«Глобальным элементом нашей работы по приближению неизбежной деоккупации Крыма должно стать определение формата, в котором она будет обсуждаться с нашими международными партнерами. Вопрос Крыма всегда будет приоритетным для меня как министра иностранных дел, пока полуостров не вернется в состав Украины», - заявил Дмитрий Кулеба и добавил, что эта тема и в дальнейшем будет занимать важное место в его общении с министром иностранных дел ФРГ Гайко Маасом.
Дмитрий Кулеба отметил, что Германия является лидером ЕС, а также ключевым партнером Украины в противодействии агрессии РФ. Он поблагодарил немецкую сторону за ее активный подход к активизации диалога в рамках Нормандского формата.
Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО остаются ключевыми стратегическими приоритетами Украины.
Он поблагодарил немецкого коллегу за готовность держать тему Украины в фокусе внимания во время председательства Германии в Совете ЕС, которое начнется 1 июля 2020 года, и в дальнейшем поддерживать ее евроинтеграционные стремления.
Дмитрий Кулеба отметил, что Украина благодарна за неизменную поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Украины. Украинская сторона высоко ценит твердую и четкую позицию Германии, не поддерживает инициатив приглашение России вернуться в группу G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Глава МИД также отметил всестороннюю помощь Германии во внедрении реформ в Украине.
В контексте празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, Дмитрий Кулеба поднял тему строительства в Берлине мемориала украинским жертвам войны и оккупации. Гайко Маас выразил свою поддержку такой инициативы и заверил в готовности поддерживать ее со стороны министерства в диалоге с парламентом Германии, который будет принимать решение.