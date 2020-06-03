В СБУ сообщили подробности задержания на взятке депутата Запорожского горсовета. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео СБУ 03 Июн 2020 - 11:39

СБУ разоблачила депутата Запорожского городского совета на коррупции в сфере землепользования. РепортерUA сообщал об этом ранее.

Задержанный, который является заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам земельных ресурсов, систематически получал взятки от граждан за выделение участков под застройку жилья и для ведения бизнеса. В частности, оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 340 тыс. грн от местного жителя. В такую ​​сумму он оценил выделение земельного надела на берегу Днепра под частный дом.

При этом все необходимые документы заявитель подал в горсовет еще 3 года назад, но депутат все это время создавал искусственные препятствия, чтобы заставить его заплатить.

Задержали депутата в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из спальных массивов Запорожье при получении 243 тысяч гривен взятки. Несколько дней назад сотрудники СБУ задокументировали также получение им 97 тыс. грн аванса.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других фактов коррупционной деятельности депутата и его коллег. 

Напомним, как сообщал РепортерUA ранее, 30 марта, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провела обыски у должностных лиц Запорожского горсовета, которых подозревают в масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли. 

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