В Запорожье открыли Правобережный пляж после реконструкции. Фото

РепортерUA 04 Июн 2020 - 14:55

Реконструкция Правобережного пляжа завершена. На пляже уже сняли ограждение.

Подрядчики и представители КП «Титан» заверили, что обновленный пляж полностью готов.

Напомним, в 2019 году была завершена реконструкция левой части Правобережного пляжа. В результате она была полностью обновлена. Увеличена площадь пляжа, обустроен волнорез, заменен песок, построен пандус, установлены теневые навесы, раздевалки, спортивные тренажеры, медицинский пункт и т.д. 

В конце 2019 года стартовал следующий этап реконструкции, так называемые 2 и 3 очереди. Заменено песчаное основание пляжа. Выполнены демонтажные работы. Проложена система водоснабжения. Обустроены смотровые площадки, лестницы, подпорные стенки, наружное освещение с солнечными батареями, дорожки к воде и дорожка вдоль пляжа, установлены теневые навесы, кабинки для переодевания. Высажены зеленые насаждения. На прилегающей территории установлено скамейки, урны, велопарковки. Полностью изменился не только пляж, но и прилегающий к нему участок.

Готов к работе и специальный подъемник, с помощью которого люди с особыми потребностями смогут попасть на пляж. Его работа уже налажена.

Отметим, в нашем городе два официальных городских пляжа - Центральный и Правобережный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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