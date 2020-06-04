В Запорожье открыли Правобережный пляж после реконструкции. Фото

Реконструкция Правобережного пляжа завершена. На пляже уже сняли ограждение.
Подрядчики и представители КП «Титан» заверили, что обновленный пляж полностью готов.
Напомним, в 2019 году была завершена реконструкция левой части Правобережного пляжа. В результате она была полностью обновлена. Увеличена площадь пляжа, обустроен волнорез, заменен песок, построен пандус, установлены теневые навесы, раздевалки, спортивные тренажеры, медицинский пункт и т.д.
В конце 2019 года стартовал следующий этап реконструкции, так называемые 2 и 3 очереди. Заменено песчаное основание пляжа. Выполнены демонтажные работы. Проложена система водоснабжения. Обустроены смотровые площадки, лестницы, подпорные стенки, наружное освещение с солнечными батареями, дорожки к воде и дорожка вдоль пляжа, установлены теневые навесы, кабинки для переодевания. Высажены зеленые насаждения. На прилегающей территории установлено скамейки, урны, велопарковки. Полностью изменился не только пляж, но и прилегающий к нему участок.
Готов к работе и специальный подъемник, с помощью которого люди с особыми потребностями смогут попасть на пляж. Его работа уже налажена.
Отметим, в нашем городе два официальных городских пляжа - Центральный и Правобережный.