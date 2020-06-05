Стали известны причины обысков в Запорожской ОГА. Фото

Нацполиция разоблачила «схему» присвоения государственных средств, выделенных на строительства амбулаторий. В «схеме» задействованы чиновники одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур. На территории шести областей работники следственных подразделений, терруправлений стратегических расследований и прокуратуры провели санкционированные обыски. В частности, обыски прошли вчера, 4 июня, в Управлении капитального строительства областной государственной администрации.
Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, в ходе мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в сельской местности победителями тендеров становились одни и те же коммерческие структуры. По результатам конкурсных торгов между областными администрациями и обществами был заключен договор на общую сумму более 382 миллионов гривен. В соответствии с соглашениями строительные работы должны проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.
«К организации преступной «схемы» по присвоению государственных средств причастны должностные лица одного из министерств, структурных подразделений областных государственных администраций и «свои» коммерческие структуры - победители публичных закупок», – говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что для того, чтобы присвоить деньги в официальные документы вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы. Кроме того, пработники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям. Такое количество проектов не отвечало реальным потребностям регионов, в которых планировалось проводить их строительство.
На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета «своих» коммерческих структур перечислялись деньги. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участниками преступной «схемы».
Вчера, 4 июня, оперативники территориальных управлений стратегических расследований, следственных подразделений совместно с работниками прокуратуры провели обыски на территории шести областей. Процессуальные мероприятия проводились по местам проживания лиц, задействованных в «схеме», и по месту расположения объектов строительства - сельских амбулаторий. После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что чиновники УКСа уже неоднократно оказывались в поле зрения правоохранителей. В начале апреля в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве по растрате более 1,5 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для реконструкции областного противотуберкулезного диспансера.
Основными фигурантами производства выступают бывший главный специалист отдела Управления капитального строительства ЗОГА, заместитель начальника указанного управления и директор одного из ООО. Следствием установлено, что указанные лица присвоили и растратили более 1,5 млн бюджетных средств.