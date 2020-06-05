Полиция Австралии накрыла одну из крупнейших сетей педофилов в стране. Видео

Полиция Австралии накрыла одну из крупнейших сетей педофилов в стране. Уже арестованы девять ее участников, сообщает австралийское отделение британской газеты The Daily Mail в пятницу, 5 июня.
Отмечается, что семь подозреваемых были задержаны в штате Новый Южный Уэльс. Их обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, производстве и распространении детской порнографии. Их жертвами предположительно стали восемь мальчиков возрастом от 4 до 7 лет, некоторые из них были их родственниками.
Задержанные делились записями своих преступлений с сообществом, созданным в Darknet. По данным полиции, в результате было предъявлено 40 обвинений, а из опасных условий были изъяты 14 детей.
Это крупнейшая сеть сексуальной эксплуатации, обнаруженная за все последнее время, – приводит издание слова помощника комиссара федеральной полиции Лесы Гейл.
Расследование продолжается. Полицейские пытаются выяснить личность еще ряда жертв, заснятых на видео.