В Брюсселе акция протеста против расизма переросла в погромы. Фото

РепортерUA 08 Июн 2020 - 11:30

В Брюсселе акция протеста против расизма вечером 7 июня переросла в погромы, сообщил телеканал RTBF.

Эпицентром беспорядков стал находящийся в нескольких сотнях метров от Дворца правосудия эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки. Всего в акции протеста в центре Брюсселя принимали участие 8,5 тысячи человек. После ее завершения наиболее агрессивные демонстранты переместились на улицы Матонжа, где к ним присоединились еще несколько сотен человек.
 
Толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя в соседнем квартале Порт де Намюр. Протестующие разбили витрины нескольких бутиков, включая центральный в Бельгии магазин Apple. Один из магазинов был подожжен. Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками. Несколько машин правоохранителей получили повреждения.
 
В итоге стражи порядка применили водомет и арестовали около 150 человек. Организаторы ранее заявили, что намерены провести мирную акцию против полицейского произвола и расизма в ответ на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
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