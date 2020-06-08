В Брюсселе акция протеста против расизма переросла в погромы. Фото

В Брюсселе акция протеста против расизма вечером 7 июня переросла в погромы, сообщил телеканал RTBF.
Эпицентром беспорядков стал находящийся в нескольких сотнях метров от Дворца правосудия эмигрантский квартал Матонж, где проживают выходцы из Африки. Всего в акции протеста в центре Брюсселя принимали участие 8,5 тысячи человек. После ее завершения наиболее агрессивные демонстранты переместились на улицы Матонжа, где к ним присоединились еще несколько сотен человек.
Толпа ринулась громить дорогие магазины на бульварном кольце Брюсселя в соседнем квартале Порт де Намюр. Протестующие разбили витрины нескольких бутиков, включая центральный в Бельгии магазин Apple. Один из магазинов был подожжен. Протестующие забрасывали полицейских камнями и бутылками. Несколько машин правоохранителей получили повреждения.
В итоге стражи порядка применили водомет и арестовали около 150 человек. Организаторы ранее заявили, что намерены провести мирную акцию против полицейского произвола и расизма в ответ на гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.