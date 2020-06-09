На шахте в Афганистане произошла авария: погибли не менее 80 человек

В провинции Саманган на севере Афганистана обрушилась шахта. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает афганский телеканал TOLOnews во вторник, 9 июня.
В результате аварии погибли не менее 80 человек, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на заявление члена Совета провинции Саманган Мохаммада Хашема Сарвари.
По словам Сарвари, «взрывы произошли в трех тоннелях шахты, в результате чего погибли более 80 человек».
При этом он добавил, что точное количество жертв пока неизвестно.
Как сообщал телеканал TOLOnews, инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв, который был слышен в селениях, прилегающих к угольному разрезу.