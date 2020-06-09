На шахте в Афганистане произошла авария: погибли не менее 80 человек

РепортерUA 09 Июн 2020 - 21:06

В провинции Саманган на севере Афганистана обрушилась шахта. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает афганский телеканал TOLOnews во вторник, 9 июня.

В результате аварии  погибли не менее 80 человек, сообщает телеканал 1 TV со ссылкой на заявление члена Совета провинции Саманган Мохаммада Хашема Сарвари.

По словам Сарвари, «взрывы произошли в трех тоннелях шахты, в результате чего погибли более 80 человек».

При этом он добавил, что точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщал телеканал TOLOnews, инцидент произошел в районе Дара-э-Суф. Причиной обрушения шахты мог стать взрыв, который был слышен в селениях, прилегающих к угольному разрезу. 

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